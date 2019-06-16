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Кандидат із списку "Слуги народу" заявив, що "не поважає Коломойського"

Неділя, 16 червня 2019, 04:30

Підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку "Слуги народу" Давид Арахамія "не поважає" олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я не поважаю Коломойського. Бо коли я прилетів у Дніпро і побачив, у якому стані Дніпровський аеропорт, якщо це рідне місто такої заможної людини, то я вважаю, що йому просто "по фігу". Якщо йому "по фігу" на своє місто, то як йому може бути не "по фігу" на свою країну?" – сказав він.

Арахамія наголосив, що перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її "зв’язків з Коломойським" було одним з вирішальних для нього.

"Дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитися чи не погодитися приєднуватися до команди. Це зв’язки з Коломойським. І друге – це ставлення до Росії. Тобто дві мої червоні лінії. З Коломойським – він (Зеленський – ред.) мені відверто сказав, що вони партнери по "Кварталу" були, не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Але каже: ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв’язки з Коломойським з точки зору, як я буду діяти", – сказав Арахамія.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуКоломойськийвибориЗеленськийАрахамія
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