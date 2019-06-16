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Кандидат из списка "Слуги народа" заявил, что "не уважает Коломойского"

Воскресенье, 16 июня 2019, 04:30

Предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия "не уважает" олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "по фигу". Если ему "по фигу" на свой город, то как ему может быть не "по фигу" на свою страну?"- сказал он.

Арахамия подчеркнул, что прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее "связей с Коломойским" был одним из решающих для него.

"Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе - это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским - он (Зеленский - ред.) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были, не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать", - сказал Арахамия.

Напомним

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаКоломойскийвиборыЗеленскийАрахамия
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