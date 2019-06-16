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Филарет рассылает приглашения на свой "Собор"

Воскресенье, 16 июня 2019, 11:58
Филарет рассылает приглашения на свой Собор

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", который он созывает 20 июня.

Копию приглашения обнародовал Сerkvarium.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в письме.

 

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Напомним, 

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
  • Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
  • 11 июня почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православной церкви.
  • По словам Филарета, 15 декабря "Собора поместного Киевского патриархата не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора". На "соборе" 20 июня это постановление планируют "отбросить". 
  • В Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) заявили, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

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Темы: Православная Церковь УкраиныФиларет
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