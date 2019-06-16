Филарет рассылает приглашения на свой "Собор"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", который он созывает 20 июня.

Копию приглашения обнародовал Сerkvarium.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в письме.

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Напомним,