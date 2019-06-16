Филарет рассылает приглашения на свой "Собор"
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Воскресенье, 16 июня 2019, 11:58
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", который он созывает 20 июня.
Копию приглашения обнародовал Сerkvarium.
"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в письме.
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Напомним,
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
- Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
- Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
- 11 июня почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православной церкви.
- По словам Филарета, 15 декабря "Собора поместного Киевского патриархата не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора". На "соборе" 20 июня это постановление планируют "отбросить".
- В Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) заявили, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
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