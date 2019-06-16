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Bellingcat: Ультраправые готовят анти-ЛГБТ акции к прайду-2019

Воскресенье, 16 июня 2019, 16:03

В преддверии Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых  и анти-ЛГБТ-групп "Традиция и порядок", Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против Прайда.

Об этом в Твиттере сообщает Bellingcat Monitoring Project. 

С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.

Отмечается, что на 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".

"На митинге планируют выступить идеолог "Азова" Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу "Орден", и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО "Свобода" и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений из сообщества "Катехон", - ред.). 

"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в BMP. 

Информация о группе распространяется на других ультраправых каналах Telegram, таких как "AVTONOM.NS" - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов. 

Одним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает проект.

Bellingcat Monitoring Project – новосозданный проект нескольких журналистов, двое из которых сотрудничают с Bellingcat на постоянной основе. В частности, один из них, Алексей Кузьменко, специализируется на теме Украине. Также среди создателей проекта - канадский журналист Майкл Колборн, который в прошлом году пострадал от нападения на марше за права трансгендеров в Киеве. Агентство расследований Bellingcat ретвитит все твиты Bellingcat Monitoring Project.

Напомним,

  • С 16 июня в Киеве состоится серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 тысяч  участников.

Украинская правда

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Темы: ЛГБТКиев
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