Bellingcat: Ультраправые готовят анти-ЛГБТ акции к прайду-2019

В преддверии Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых и анти-ЛГБТ-групп "Традиция и порядок", Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против Прайда.

Об этом в Твиттере сообщает Bellingcat Monitoring Project.

С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.

Отмечается, что на 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".

"На митинге планируют выступить идеолог "Азова" Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу "Орден", и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО "Свобода" и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений из сообщества "Катехон", - ред.).

"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в BMP.

Информация о группе распространяется на других ультраправых каналах Telegram, таких как "AVTONOM.NS" - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов.

1/8 Members of Ukrainian far-right/anti-LGBT groups Tradition & Order, Katehon, Bratstvo & others have formed new Telegram group "Протидія ЛГБТ" ('Counteract/Opposition to LGBT) in last few days to promote anti-LGBT actions in advance of the KyivPride March of Equality June 23 pic.twitter.com/UjFD9po615 — Bellingcat Monitoring Project (@BcatMonitoring) 16 червня 2019 р.

Одним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает Bellingcat.

Напомним,