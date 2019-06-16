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Вибух на Тургенєвській стався від витоку газу – поліція

Неділя, 16 червня 2019, 16:45

Вибух в одному з гаражів на вулиці Тургенєвській у Києві стався, ймовірно, від витоку газу.

Про це повідомляє у неділю поліція Києва.

 

"Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався, ймовірно, від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

 

Правоохоронці з'ясували, що внаслідок інциденту потерпілих немає, але пошкоджено гаражі та знищено три автівки.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо:

  • У суботу пізно ввечері на Тургенєвській вулиці стався вибух. У Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.
  • У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі.
  • Частинами зруйнованих  гаражів пошкоджено газогін, тому частину будинку на вул.Тургенєвській, 16 відключили від газопостачання. 
  • В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА заявили, що речовину, що спричинила потужний вибух, поки не встановили

Українська правда
Теми: вибухКиївполіція
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