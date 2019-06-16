Вибух на Тургенєвській стався від витоку газу – поліція
Вибух в одному з гаражів на вулиці Тургенєвській у Києві стався, ймовірно, від витоку газу.
Про це повідомляє у неділю поліція Києва.
"Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався, ймовірно, від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що внаслідок інциденту потерпілих немає, але пошкоджено гаражі та знищено три автівки.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо:
- У суботу пізно ввечері на Тургенєвській вулиці стався вибух. У Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі.
- Частинами зруйнованих гаражів пошкоджено газогін, тому частину будинку на вул.Тургенєвській, 16 відключили від газопостачання.
- В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА заявили, що речовину, що спричинила потужний вибух, поки не встановили.
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