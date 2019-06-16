Вибух на Тургенєвській стався від витоку газу – поліція

Вибух в одному з гаражів на вулиці Тургенєвській у Києві стався, ймовірно, від витоку газу.

Про це повідомляє у неділю поліція Києва.

"Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався, ймовірно, від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що внаслідок інциденту потерпілих немає, але пошкоджено гаражі та знищено три автівки.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

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