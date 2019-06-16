Взрыв на Тургеневской произошел от утечки газа - полиция

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Воскресенье, 16 июня 2019, 16:45

Взрыв в одном из гаражей на улице Тургеневской в ​​Киеве произошел, вероятно, от утечки газа.

Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.

 

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

 

Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем:

  • В субботу поздно вечером на Тургеневской улице в Киеве произошел взрыв. В Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
  • В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля.
  • Частями разрушенных гаражей поврежден газопровод, поэтому часть дома на ул.Тургеневской, 16 отключили от газоснабжения.
  • В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, вызвавшее мощный взрыв, пока не установили.

Украинская правда

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Темы: взрыв Киев полиция


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