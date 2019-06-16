Взрыв на Тургеневской произошел от утечки газа - полиция
Взрыв в одном из гаражей на улице Тургеневской в Киеве произошел, вероятно, от утечки газа.
Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.
"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем:
- В субботу поздно вечером на Тургеневской улице в Киеве произошел взрыв. В Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
- В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля.
- Частями разрушенных гаражей поврежден газопровод, поэтому часть дома на ул.Тургеневской, 16 отключили от газоснабжения.
- В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, вызвавшее мощный взрыв, пока не установили.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua