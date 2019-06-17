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Бойовики поширюють "вкиди" про ЗСУ, хочуть дискредитувати президента - штаб

Понеділок, 17 червня 2019, 10:20
Бойовики поширюють вкиди про ЗСУ, хочуть дискредитувати президента - штаб

Пропагандистські ресурси бойовиків ОРДЛО поширюють інформаційні "вкиди" про підрозділи Збройних сил України на Донбасі з метою дискредитації підрозділів ЗСУ та перших осіб держави.

Про це 17 червня заявили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. 

У штабі заявляють, що інформація, що поширюється у мережі про нібито заняття позицій підрозділом ДУК "Правий сектор" та військовослужбовцями окремої механізованої бригади ім.Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька, не відповідає дійсності. 

"Для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію, зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але наразі проходять службу у лавах Збройних Сил України", - заявили в ООС. 

"Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів ЗСУ та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 

  • 30 травня президент України Володимир Зеленський обговорив у Києві з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном і Гайко Маасом "креативні ідеї" щодо реалізації Мінських угод.
  • Секретар РНБО Олександр Данилюк припускає, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в середині липня.
  • 17-18 червня Зеленський відвідає Париж та Берлін, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.
  • На 19 червня у Мінську заплановано проведення засідання тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
  • Представником інтересів України у Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Зеленський призначив другого президента України Леоніда Кучму. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийОРДЛОМінські угодиЗбройні сили
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