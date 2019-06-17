Бойовики поширюють "вкиди" про ЗСУ, хочуть дискредитувати президента - штаб
Пропагандистські ресурси бойовиків ОРДЛО поширюють інформаційні "вкиди" про підрозділи Збройних сил України на Донбасі з метою дискредитації підрозділів ЗСУ та перших осіб держави.
Про це 17 червня заявили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.
У штабі заявляють, що інформація, що поширюється у мережі про нібито заняття позицій підрозділом ДУК "Правий сектор" та військовослужбовцями окремої механізованої бригади ім.Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька, не відповідає дійсності.
"Для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію, зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але наразі проходять службу у лавах Збройних Сил України", - заявили в ООС.
"Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів ЗСУ та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України", - йдеться у повідомленні.
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