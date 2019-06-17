Боевики распространяют "вбросы" о ВСУ, хотят дискредитировать президента - штаб

Пропагандистские ресурсы боевиков ОРДЛО распространяют информационные "вбросы" о подразделениях Вооруженных сил Украины на Донбассе с целью дискредитации подразделений ВСУ и первых лиц государства.

Об этом 17 июня заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В штабе заявляют, что информация, которая распространяется в сети о якобы занятии позиций подразделением ДУК "Правый сектор" и военнослужащими отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила Галицкого непосредственно на территории города Донецка, не соответствует действительности.

"Для создания этого сообщения была использована недостоверная информация, в частности, привлечены личные данные лиц, которые ранее были бойцами добровольческих подразделений, однако в настоящее время проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины", - заявили в ООС.

"Цель этого информационного вброс направлена ​​на дискредитацию подразделений ВСУ и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и запланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним,