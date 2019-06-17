Боевики распространяют "вбросы" о ВСУ, хотят дискредитировать президента - штаб

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Понедельник, 17 июня 2019, 10:20

Пропагандистские ресурсы боевиков ОРДЛО распространяют информационные "вбросы" о подразделениях Вооруженных сил Украины на Донбассе с целью дискредитации подразделений ВСУ и первых лиц государства.

Об этом 17 июня заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В штабе заявляют, что информация, которая распространяется в сети о якобы занятии позиций подразделением ДУК "Правый сектор" и военнослужащими отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила Галицкого непосредственно на территории города Донецка, не соответствует действительности.

"Для создания этого сообщения была использована недостоверная информация, в частности, привлечены личные данные лиц, которые ранее были бойцами добровольческих подразделений, однако в настоящее время проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины", - заявили в ООС.

"Цель этого информационного вброс направлена ​​на дискредитацию подразделений ВСУ и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и запланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним,

  • 30 мая Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.
  • Секретарь СНБО Александр Данилюк предполагает, что встреча лидеров стран Нормандского формата может состояться в середине июля.
  • 17-18 июня Зеленский посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
  • На 19 июня в Минске запланировано проведение заседания ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
  • Представителем интересов Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму.

Украинская правда

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Темы: Зеленский ОРДЛО Минские соглашения Вооруженные силы


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