Боевики распространяют "вбросы" о ВСУ, хотят дискредитировать президента - штаб
Пропагандистские ресурсы боевиков ОРДЛО распространяют информационные "вбросы" о подразделениях Вооруженных сил Украины на Донбассе с целью дискредитации подразделений ВСУ и первых лиц государства.
Об этом 17 июня заявили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
В штабе заявляют, что информация, которая распространяется в сети о якобы занятии позиций подразделением ДУК "Правый сектор" и военнослужащими отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила Галицкого непосредственно на территории города Донецка, не соответствует действительности.
"Для создания этого сообщения была использована недостоверная информация, в частности, привлечены личные данные лиц, которые ранее были бойцами добровольческих подразделений, однако в настоящее время проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины", - заявили в ООС.
"Цель этого информационного вброс направлена на дискредитацию подразделений ВСУ и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и запланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - говорится в сообщении.
Напомним,
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- Секретарь СНБО Александр Данилюк предполагает, что встреча лидеров стран Нормандского формата может состояться в середине июля.
- 17-18 июня Зеленский посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
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- Представителем интересов Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму.
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