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Советники начнут готовить встречу "нормандской четверки" - Зеленский

Понедельник, 17 июня 2019, 18:35
Советники начнут готовить встречу нормандской четверки - Зеленский

Внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров этих стран (Германии, Франции, Украины и России - УП).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Мы договорились о важности восстановления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал он.

В свою очередь Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в "нормандском формате".

"Когда придет время, Франция готова провести заседание "нормандского формата", чтобы поддержать обязательства. Но до этого нам нужно сделать определенные шаги, чтобы были подтверждены намерения выполнять эти обязательства", - сказал он.

"Наши дипломатические советники уже держат на пульсе эти вопросы и ведут переговоры, но чтобы встречались руководители государств, нужно иметь определенные основания, чтобы мы были уверены, что будут выполняться обещания", - добавил Макрон.

"Мы хотим в ближайшее время посмотреть, какие могут быть жесты с одной и другой стороны, как будут происходить предварительные встречи, и мы уже предварительно обсуждали с канцлером Германии и с президентом Путиным, какие это могут быть жесты и элементы, которые идут в продолжение минского процесса для того, чтобы снова восстановить функционирование "нормандского формата", - сказал он.

Позже Зеленский добавил, что для начала диалога "надо начать с конкретных шагов".

"По моему мнению, конкретные шаги - это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет прекращение огня, будет разведения войск, мы должны построить и мы должны делать гуманитарную миссию - построить мост в Станице Луганской", - сказал он.

"Эти шаги, я думаю, очень несложные, очень срочные, и мы можем их сделать в ближайшее время. И тогда мы возвращаемся к "нормандскому формату" и к решению этого серьезного конфликта", - добавил Зеленский.

Украинская правда
Темы: нормандский форматДонбассЗеленский
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