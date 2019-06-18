РФ: Рейтинг Путіна знову знизився, незважаючи на нову методику соціологів
Рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився, незважаючи на нову методику проведення опитування, яке організовує Всеросійський центр вивчення громадської думки.
За результатами дослідження ВЦИОМ, проведеного з 3 по 9 червня, про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів, у той час як тижнем раніше президенту РФ довіряли 72,4% опитаних.
Про недовіру Путіну заявив кожен четвертий учасник опитування - в порівнянні з попереднім тижнем цей показник незначно, але зріс.
Нагадаємо:
- У травні Всеросійський центр вивчення громадської думки змінив методику вимірювання рейтингу довіри до президента Росії Володимира Путіна, після чого цей показник виріс з 30,5% до 72,3%.
- Соціологи стали по-іншому проводити соцопитування після того, як рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму.
- У березні 2019 року соціологи повідомляли, що рівень довіри росіян до президента РФ Володимиру Путіну знизився до 32%.
- До цього фіксували падіння рейтингу Путін до найнижчого показника за 15 років його президентства.
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