РФ: Рейтинг Путіна знову знизився, незважаючи на нову методику соціологів

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Вівторок, 18 червня 2019, 04:34

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився, незважаючи на нову методику проведення опитування, яке організовує Всеросійський центр вивчення громадської думки.

За результатами дослідження ВЦИОМ, проведеного з 3 по 9 червня, про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів, у той час як тижнем раніше президенту РФ довіряли 72,4% опитаних.

Про недовіру Путіну заявив кожен четвертий учасник опитування - в порівнянні з попереднім тижнем цей показник незначно, але зріс.

Нагадаємо:

  • У травні Всеросійський центр вивчення громадської думки змінив методику вимірювання рейтингу довіри до президента Росії Володимира Путіна, після чого цей показник виріс з 30,5% до 72,3%.
  • Соціологи стали по-іншому проводити соцопитування після того, як рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму.
  • У березні 2019 року соціологи повідомляли, що рівень довіри росіян до президента РФ Володимиру Путіну знизився до 32%.
  • До цього фіксували падіння рейтингу Путін до найнижчого показника за 15 років його президентства.

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Теми: Росія Путін рейтинг


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