РФ: Рейтинг Путіна знову знизився, незважаючи на нову методику соціологів
Вівторок, 18 червня 2019, 04:34
Рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився, незважаючи на нову методику проведення опитування, яке організовує Всеросійський центр вивчення громадської думки.
За результатами дослідження ВЦИОМ, проведеного з 3 по 9 червня, про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів, у той час як тижнем раніше президенту РФ довіряли 72,4% опитаних.
Про недовіру Путіну заявив кожен четвертий учасник опитування - в порівнянні з попереднім тижнем цей показник незначно, але зріс.
Нагадаємо:
- У травні Всеросійський центр вивчення громадської думки змінив методику вимірювання рейтингу довіри до президента Росії Володимира Путіна, після чого цей показник виріс з 30,5% до 72,3%.
- Соціологи стали по-іншому проводити соцопитування після того, як рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму.
- У березні 2019 року соціологи повідомляли, що рівень довіри росіян до президента РФ Володимиру Путіну знизився до 32%.
- До цього фіксували падіння рейтингу Путін до найнижчого показника за 15 років його президентства.