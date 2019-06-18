РФ: Рейтинг Путина снова снизился, несмотря на новую методику социологов

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Вторник, 18 июня 2019, 04:34

Рейтинг президента России Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса, который проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии Путину заявил каждый четвертый участник опроса - по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

Напомним:

  • В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения изменил методику измерения рейтинга доверия к президенту России Владимиру Путину, после чего этот показатель вырос с 30,5% до 72,3%.
  • Социологи стали по-другому проводить соцопрос после того, как рейтинг Путина упал до исторического минимума.
  • В марте 2019 года социологи сообщали, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину снизился до 32%.
  • До этого фиксировали падение рейтинга Путина до самого низкогопоказателя за 15 лет его президентства.

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Темы: Росcия Путин рейтинг


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