РФ: Рейтинг Путина снова снизился, несмотря на новую методику социологов

Рейтинг президента России Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса, который проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии Путину заявил каждый четвертый участник опроса - по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

Напомним: