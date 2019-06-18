В Україну прибув новий керівник посольства США

Посол Вільям Тейлор став тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, замінивши на цій посаді Крістіну Квін.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Посольство США в Києві вітає посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

Він також був спеціальним координатором Держдепу з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо.

Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", – сказав посол Тейлор.

Він додав, що США продовжуватимуть "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".

Також посольство повідомляє, що Крістіна Квін повернеться до своєї роботи на посаді заступника Голови Місії.

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