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В Україну прибув новий керівник посольства США

Вівторок, 18 червня 2019, 10:29

Посол Вільям Тейлор став тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, замінивши на цій посаді Крістіну Квін.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Посольство США в Києві вітає посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні. 

 

Відзначається, що Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

Він також був спеціальним координатором Держдепу з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо.

Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", – сказав посол Тейлор.

Він додав, що США продовжуватимуть "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".

Також посольство повідомляє, що Крістіна Квін повернеться до своєї роботи на посаді заступника Голови Місії.

Нагадаємо:

  • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на цій посаді 20 травня.
  • До призначення нового глави дипмісії в Україні обов'язки виконувала тимчасовий повірений Крістіна Квін.
  • За даними українських ЗМІ, Йованович екстрено відбула до Вашингтона для консультацій. У Держдепі назвали ротацію послазапланованою.
  • Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший критикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому. Трамп-молодший посилався на статтю "The Daily Wire", в якій колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
  • Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
  • Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".

Українська правда

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Теми: СШАУкраїна
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