В Украину прибыл новый руководитель посольства США

Посол Уильям Тейлор стал временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине, заменив на этом посту Кристину Квин.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

Он также был специальным координатором Госдепа по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и тому подобное.

Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

Он добавил, что США будут продолжать "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Также посольство сообщает, что Кристина Квин вернется к своей работе в должности заместителя главы Миссии.

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