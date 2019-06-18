ООС: 5 обстрілів, ймовірні втрати серед бойовиків

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Вівторок, 18 червня 2019, 19:20

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню - стріляли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що зафіксовано один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме поблизу населеного пункту Авдіївка.

"Стріляли з напрямку Спартак із мінометів калібру 82 мм", - ідеться у зведенні.

Крім того, як зазначають представники ООС, чотири обстріли позицій українських військ сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме в районі населений пункт Луганське.

"З напрямку Логвинове – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького, з напрямку Калинове – з міномету калібру 82 мм; двічі Новолуганське, з напрямку Доломітне – з автоматичних гранатометів", - підсумували в прес-службі.

За даними штабу, втрат серед українських військовослужбовців немає, втрати серед бойовиків уточнюються.

Нагадаємо:

У вівторок, 18 червня, Генштаб Збройних сил підрахував, що вздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму, Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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