ООС: 5 обстрелов, возможные потери среди боевиков

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Вторник, 18 июня 2019, 19:20

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня - стреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что зафиксирован один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи населенного пункта Авдеевка.

"Стреляли из направления Спартак из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

Кроме того, как отмечают представители ООС, четыре обстрела позиций украинских войск произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно в районе населенный пункт Луганское.

"Из направления Логвиново - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого, из направления Калиново - из миномета калибра 82 мм; дважды Новолуганское, из направления Доломитное - из автоматических гранатометов", - подытожили в пресс-службе.

По данным штаба, потерь среди украинских военнослужащих нет, потери среди боевиков уточняются.

Напомним:

Во вторник, 18 июня, Генштаб Вооруженных сил подсчитал, что вдоль государственной границы в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму, Россия держит около 82 тысяч военнослужащих личного состава.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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