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Клімкін: Для РФ українські моряки - розмінна монета

Середа, 19 червня 2019, 00:05

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених у Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, в тому числі, в міжнародних суперечках з Україною.

Про це він сказав у коментарі виданню "Крим.Реалії".

"Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права - ред.) - ми їй перебили гру.

Тобто РФ хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз - використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти", - заявив міністр.

Клімкін нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким РФ має звільнити українських моряків. Він висловив сподівання,  що при широкій міжнародній підтримці українських моряків вдасться повернути додому.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. 
  • У червні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію з полоненими моряками на контролі та зазначив, що "кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість їх повернути". 

Теми: КлімкінморякиРосія
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