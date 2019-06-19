Клімкін: Для РФ українські моряки - розмінна монета

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених у Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, в тому числі, в міжнародних суперечках з Україною.

Про це він сказав у коментарі виданню "Крим.Реалії".

"Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права - ред.) - ми їй перебили гру.

Тобто РФ хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз - використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти", - заявив міністр.

Клімкін нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким РФ має звільнити українських моряків. Він висловив сподівання, що при широкій міжнародній підтримці українських моряків вдасться повернути додому.

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