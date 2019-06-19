Климкин: Для РФ украинские моряки - разменная монета

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Среда, 19 июня 2019, 00:05

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Но, понимаете, почему Россия отказывается выполнять (решение международного трибунала по морскому праву - ред.) - мы ей перебили игру.

То есть РФ хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас - использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять", - заявил министр.

Климкин напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому РФ должна освободить украинских моряков. Он выразил надежду, что при широкой поддержке украинских моряков удастся вернуть домой.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В июне 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с пленными моряками на контроле и отметил, что "шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность их вернуть". 

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Темы: Климкин моряки Росcия


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