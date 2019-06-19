Климкин: Для РФ украинские моряки - разменная монета

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Но, понимаете, почему Россия отказывается выполнять (решение международного трибунала по морскому праву - ред.) - мы ей перебили игру.

То есть РФ хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас - использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять", - заявил министр.

Климкин напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому РФ должна освободить украинских моряков. Он выразил надежду, что при широкой поддержке украинских моряков удастся вернуть домой.

Напомним: