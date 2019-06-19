Джемілєв про вироки кримським татарам: Вони вийдуть раніше

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Середа, 19 червня 2019, 04:33

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені в окупованому Криму фігуранти сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" "звільняться раніше вироку".

Про це він сказав у коментарі виданню "Крим.Реалії".

"Це не новина, вони всім дають такі "драконівські" терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку.

А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися", – заявив Джемілєв.

Нагадаємо:

  • У вівторок, 18 червня, Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону визнав кримчан винними у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною, і присудив їм від 12 до 17 років суворого режиму.
  • Зокрема, Теймуру Абдуллаєву – 17 років, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – 12 років.
  • При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

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Теми: Крим кримські татари Джемілєв


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