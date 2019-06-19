Джемілєв про вироки кримським татарам: Вони вийдуть раніше

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені в окупованому Криму фігуранти сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" "звільняться раніше вироку".

Про це він сказав у коментарі виданню "Крим.Реалії".

"Це не новина, вони всім дають такі "драконівські" терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку.

А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися", – заявив Джемілєв.

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