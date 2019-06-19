Джемилев о приговорах крымским татарам: Они выйдут раньше

154 просмотра
Среда, 19 июня 2019, 04:33

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что осужденные в оккупированном Крыму фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" "освободятся раньше приговора".

Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все остальные, освободятся раньше приговора.

А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держаться", - заявил Джемилев.

Напомним:

  • Во вторник, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал крымчан виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и приговорил их к сроку от 12 до 17 лет строгого режима.
  • В частности, Теймуру Абдуллаеву - 17 лет, Узеиру Абдуллаеву - 13 лет, Рустему Исмаилову - 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - 12 лет.
  • При этом представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели  и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым крымские татары Джемилев


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке 18 июня 2019, 18:15
В Кремле сказали, с чего Путин начнет первый разговор с Зеленским 18 июня 2019, 12:37
Зеленский, Донбасский конфликт и западный санкционный режим 18 июня 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
Волкер планирует в ближайшее время посетить Украину
В Борисполе терминал блокировали возмущенные пассажиры
Новости 18 июня: Зеленский в Германии, новые рейтинги
В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке
Все новости
мнение

Почему собаки иногда имеют такой печальный взгляд?

Фото

Тату на шее: 30 красивых и креативных идей

исследование

Тигры могут вымереть за 10 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів