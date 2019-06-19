Джемилев о приговорах крымским татарам: Они выйдут раньше
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Среда, 19 июня 2019, 04:33
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что осужденные в оккупированном Крыму фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" "освободятся раньше приговора".
Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".
"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все остальные, освободятся раньше приговора.
А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держаться", - заявил Джемилев.
Напомним:
- Во вторник, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал крымчан виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и приговорил их к сроку от 12 до 17 лет строгого режима.
- В частности, Теймуру Абдуллаеву - 17 лет, Узеиру Абдуллаеву - 13 лет, Рустему Исмаилову - 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - 12 лет.
- При этом представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.
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