Джемилев о приговорах крымским татарам: Они выйдут раньше

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что осужденные в оккупированном Крыму фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" "освободятся раньше приговора".

Об этом он сказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Это не новость, они всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина. Они, как и все остальные, освободятся раньше приговора.

А репрессивная машина будет работать дальше. У них и другого выхода нет. У Путина могут только на терроре и держаться", - заявил Джемилев.

Напомним: