Медведчук назвав Крим українським, але виправдовує паспорти РФ на Донбасі

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявляє, що Крим – це Україна, але при цьому виправдовує видачу російських паспортів на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Російська служба.

"Я вважаю, що і Крим – це територія України. Чого ви пожвавилися? А що, я колись інше говорив?", - сказав Медведчук.

На питання, чи говорить він таке ж президенту Росії Володимиру Путіну, Медведчук відповів:

"Ну звичайно, а як же! Ви думаєте, що я дав інтерв'ю, а він не знає, про що я говорю? Зрозуміло, що він не відслідковує мої інтерв'ю, але він же знає мою позицію".

За словами Медведчука, Путін на це йому нічого не відповідає, оскільки кожен з них дотримується своєї думки.

"У кожного своя думка. Він же глава держави. Він повинен відстоювати інтереси держави. Він їх відстоює. А я як політик, як громадянин України представляю українські інтереси, і тому я так вважаю", - сказав Медведчук.

При цьому він вважає нормальним, що країна-агресор видає свої паспорти жителям окупованого Донбасу.

"Якщо ви мене запитаєте, чому я виправдовую дії Росії, я вам відповім: з 2014 року на території Донецька і Луганська немає системи українських державних органів. За цей час повноліття досягли десятки, якщо не сотні тисяч людей на цих територіях. У них немає взагалі документів, що засвідчують особу. Україна їх не видає. Що ці люди повинні робити?", - сказав Медведчук.

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