Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук назвав Крим українським, але виправдовує паспорти РФ на Донбасі

Середа, 19 червня 2019, 10:07

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявляє, що Крим – це Україна, але при цьому виправдовує видачу російських паспортів на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Російська служба.

"Я вважаю, що і Крим – це територія України. Чого ви пожвавилися? А що, я колись інше говорив?", - сказав Медведчук.

На питання, чи говорить він таке ж президенту Росії Володимиру Путіну, Медведчук відповів:

"Ну звичайно, а як же! Ви думаєте, що я дав інтерв'ю, а він не знає, про що я говорю? Зрозуміло, що він не відслідковує мої інтерв'ю, але він же знає мою позицію".

За словами Медведчука, Путін на це йому нічого не відповідає, оскільки кожен з них дотримується своєї думки.

"У кожного своя думка. Він же глава держави. Він повинен відстоювати інтереси держави. Він їх відстоює. А я як політик, як громадянин України представляю українські інтереси, і тому я так вважаю", - сказав Медведчук.

При цьому він вважає нормальним, що країна-агресор видає свої паспорти жителям окупованого Донбасу.

"Якщо ви мене запитаєте, чому я виправдовую дії Росії, я вам відповім: з 2014 року на території Донецька і Луганська немає системи українських державних органів. За цей час повноліття досягли десятки, якщо не сотні тисяч людей на цих територіях. У них немає взагалі документів, що засвідчують особу. Україна їх не видає. Що ці люди повинні робити?", - сказав Медведчук.

Нагадуємо:

  • Віктор Медведчук заявив, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру". Раніше він заявляв, що один із головних пунктів цього "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.
  • На першому з'їзді партії "Опозиційна платформа – За життя" Медведчук заявив про необхідність закріпити у Конституції автономний статус Донбасу.
  • ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. 

Теми: МедведчукКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Медведчук
АРМА забрало з управління "Нафтогазу" пов’язану з Медведчуком мережу АЗС Glusco
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Останні новини
14:11
Нацроумінг для абонентів "Київстару" заблокували, щоб не перевантажувати інші мережі
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: