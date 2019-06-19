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Медведчук назвал Крым украинским, но оправдывает паспорта РФ на Донбассе

Среда, 19 июня 2019, 10:07

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявляет, что Крым – это Украина, но при этом оправдывает выдачу российских паспортов на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью ВВС Русская служба.

"Я считаю, что и Крым – это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?", - сказал Медведчук.

На вопрос, говорит ли он такое президенту России Владимиру Путину, Медведчук ответил:  

"Ну конечно, а как же! Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он же знает мою позицию".

По словам Медведчука, Путин на это ему ничего отвечает, поскольку каждый из них придерживается своего мнения.

"У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", - сказал Медведчук.

При этом он считает нормальным, что страна-агрессор выдает свои паспорта жителям оккупированного Донбасса.

"Если вы меня спросите, почему я оправдываю действия России, я вам отвечу: с 2014 года на территории Донецка и Луганска нет системы украинских государственных органов. За это время совершеннолетия достигли десятки, если не сотни тысяч людей на этих территориях. У них нет вообще документов, удостоверяющих личность. Украина их не выдает. Что эти люди должны делать?", - сказал Медведчук.

Напомним:

  • Виктор Медведчук заявил, что боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира". Ранее он заявлял, что один из главных пунктов этого "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины.
  • На первом съезде партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчук заявил, что необходимо закрепить в Конституции автономный статус Донбасса.
  • Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.

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Темы: МедведчукКрымоккупация
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