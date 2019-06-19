Повернення Жукова у Харків: уряд збирається цьому завадити
Кабінет міністрів звернеться в правоохоронні органи для перевірки законності рішення Харківської міської ради про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
З такою ініціативою виступив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що у відповідь на це міністр юстиції Павло Петренко додав: "Ми можемо звернутися до місцевої ради, так як вони є суб'єктом місцевого самоврядування, як вищий орган виконавчої влади щодо неприпустимості порушення закону".
Також він зазначив, що уряд може звернутися до правоохоронних органів, для того, щоб вони провели перевірку.
Повідомляється, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати таке звернення.
Нагадаємо:
- Депутати Харківської міської ради підтримали рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
- Проспект Маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
- 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
- Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
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