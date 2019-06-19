Возвращение Жукова в Харьков: правительство собирается этому помешать

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Среда, 19 июня 2019, 13:51

Кабинет министров обратится в правоохранительные органы для проверки законности решения Харьковского городского совета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

С такой инициативой выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в ответ на это министр юстиции Павел Петренко добавил: "Мы можем обратиться в местный совет, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти о недопустимости нарушения закона".

Также он отметил, что правительство может обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы они провели проверку.

Сообщается, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить такое обращение.

Напомним:

  • Депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
  • Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
  • 8 мая 2019 на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал местных жителей их также поддержать.

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Темы: Кабинет министров Харьков декоммунизация


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