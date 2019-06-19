Возвращение Жукова в Харьков: правительство собирается этому помешать

Кабинет министров обратится в правоохранительные органы для проверки законности решения Харьковского городского совета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

С такой инициативой выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в ответ на это министр юстиции Павел Петренко добавил: "Мы можем обратиться в местный совет, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти о недопустимости нарушения закона".

Также он отметил, что правительство может обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы они провели проверку.

Сообщается, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить такое обращение.

Напомним: