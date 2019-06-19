Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мосійчук не зміг заборонити "Київпрайд"

Середа, 19 червня 2019, 14:27

Окружний адміністративний суд Києва завернув позовну заяву народного депутата Ігоря Мосійчука, який вимагав заборонити проведення "Київпрайду".

Про це 19 червня повідомляє прес-служба суду.

"Розглянувши позовну заяву Ігоря Мосійчука щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності "Київпрайд", ухвалив – повернути її позивачеві", - відзначили у відомстві.  

Повідомляється, що заяву Мосійчуку повернули через недотриманням вимог, передбачених кодексом адміністративного судочинства.

Водночас, повернення позовної заяви не позбавляє Мосійчука права повторного звернення.

В ОАСК Українській правді підтвердили, що з позовною заявою у суд звернувся саме нардеп Мосійчук.

"Позовна заява не відповідала положенням кодексу, що врегульовують як саме має бути оформлений позов", - відзначив суддя-спікер суду Богдан Санін.

Нардеп просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо не вчинення дії на заборону проведення 23 червня маршу рівності та просив суд заборонити проведення "Київпрайду".

Нагадаємо:

  • З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня. 
  • Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.
  • 24 травня стало відомо, що Мосійчук виходить з "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Українська правда
Теми: МосійчукКиївполіціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Мосійчук
Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука
У РФ розшукують Мосійчука, бо напав на посольство
Суд закрив ініційовану Мосійчуком справу проти Супрун
Останні новини
14:11
Нацроумінг для абонентів "Київстару" заблокували, щоб не перевантажувати інші мережі
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: