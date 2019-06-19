Мосійчук не зміг заборонити "Київпрайд"

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Середа, 19 червня 2019, 14:27

Окружний адміністративний суд Києва завернув позовну заяву народного депутата Ігоря Мосійчука, який вимагав заборонити проведення "Київпрайду".

Про це 19 червня повідомляє прес-служба суду.

"Розглянувши позовну заяву Ігоря Мосійчука щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності "Київпрайд", ухвалив – повернути її позивачеві", - відзначили у відомстві.  

Повідомляється, що заяву Мосійчуку повернули через недотриманням вимог, передбачених кодексом адміністративного судочинства.

Водночас, повернення позовної заяви не позбавляє Мосійчука права повторного звернення.

В ОАСК Українській правді підтвердили, що з позовною заявою у суд звернувся саме нардеп Мосійчук.

"Позовна заява не відповідала положенням кодексу, що врегульовують як саме має бути оформлений позов", - відзначив суддя-спікер суду Богдан Санін.

Нардеп просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо не вчинення дії на заборону проведення 23 червня маршу рівності та просив суд заборонити проведення "Київпрайду".

Нагадаємо:

  • З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня. 
  • Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.
  • 24 травня стало відомо, що Мосійчук виходить з "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Українська правда

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Теми: Мосійчук Київ поліція суд


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