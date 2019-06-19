Мосийчук не смог запретить "КиевПрайд"

Окружной административный суд Киева завернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука, который требовал запретить проведение "КиевПрайда".

Об этом 19 июня сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что заявление Мосийчуку вернули из-за несоблюдения требований, предусмотренных кодексом административного судопроизводства.

В то же время, возвращение искового заявления не лишает Мосийчука права повторного обращения.

В ОАСК Украинской правде подтвердили, что с исковым заявлением в суд обратился именно нардеп Мосийчук.

"Исковое заявление не соответствовало положениям кодекса, которые регулируют, как должен быть оформлен иск", - отметил судья-спикер суда Богдан Санин.

Нардеп просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по не совершению действий о запрете проведения 23 июня марша равенства и просил суд запретить проведение "КиевПрайда".

Напомним: