Мосийчук не смог запретить "КиевПрайд"
Окружной административный суд Киева завернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука, который требовал запретить проведение "КиевПрайда".
Об этом 19 июня сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что заявление Мосийчуку вернули из-за несоблюдения требований, предусмотренных кодексом административного судопроизводства.
В то же время, возвращение искового заявления не лишает Мосийчука права повторного обращения.
В ОАСК Украинской правде подтвердили, что с исковым заявлением в суд обратился именно нардеп Мосийчук.
"Исковое заявление не соответствовало положениям кодекса, которые регулируют, как должен быть оформлен иск", - отметил судья-спикер суда Богдан Санин.
Нардеп просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по не совершению действий о запрете проведения 23 июня марша равенства и просил суд запретить проведение "КиевПрайда".
Напомним:
- С 16 июня в Киеве состоится серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства и воскресенье, 23 июня.
- Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 000 участников.
- 24 мая стало известно, что Мосийчук выходит из "Радикальной партии" Олега Ляшко.