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На Холодницкого открыли производство из-за декларации

Среда, 19 июня 2019, 15:32

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.

Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

В ЦПК отмечают, что пожаловались на Холодницкого в КДКП, потому что глава САП не задекларировал часть дохода в декларациях за 2016-2017 гг.

В частности, "Холодницкий внес в декларацию меньше на 25 тысяч грн доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, отметил недостоверную информацию относительно средств на банковском счете и не указал, что занимал средства третьим лицам".

"В целом сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет 135 тысяч грн. В декларации за 2017 год были допущены те же нарушения", - говорится в сообщении.

В ЦПК утверждают, что "Холодницкий очень хорошо разбирается в требованиях представления деклараций, поскольку лично является процессуальным руководителем по уголовным делам, которые расследуются по фактам лжи в декларациях. Поэтому эти нарушения свидетельствуют о пренебрежении законодательством".

10 июня КДКП открыла дисциплинарное производство в отношении главы САП. Проверку Холодницкого будет осуществлять член КДКП Валерий Архипов. Она продлится в течение двух месяцев и при необходимости может быть продлена еще на месяц.

Нарушение подачи декларации карается - выговором, запретом повышения или увольнением.

В то же время глава САП объяснил УП, почему так получилось и заверил, что уже дал объяснения комиссии.

В частности, относительно незадекларированных 25 тысяч, Холодницкий пояснил, что продал свою старую машину за 375 тысяч, но получил на руки 350 тысяч, что и указал в декларации. Разница, по его словам, пошла на переоформление.

Относительно средств на счете, то Холодницкий утверждает, что по состоянию на 31 декабря на его счету было 200 тысяч, а согласно справки банка 201,6 тысяч.

Относительно займой, глава САП сообщил, что одолжил другу 2000 долларов в 2009 году, которые тот до сих пор не вернул. В 2012 году он занял еще 2000 долларов другому приятелю, которые тот тоже не отдал.

Холодницкий уже имеет выговор от КДКП, а в 2017 году, как отмечает ЦПК, комиссия оправдала его "бездействие". Руководитель САП намеренно пропустил срок подачи в суд иска о возврате государству газовых месторождений, принадлежащих компании Николая Злочевского - бывшего министра экологии при Януковиче. Из-за этого государство потеряло возможность вернуть газовые месторождения.

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Темы: Холодницкийпрокуратура
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