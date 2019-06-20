МЗС: Слідству ще належить з’ясувати роль Аксьонова в організації катастрофи MH17

Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) доведеться з’ясувати роль так званого "прем’єр-міністра" анексованого Криму Сергія Аксьонова в організації катастрофи "Боїнга" рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Слідству доведеться з’ясувати роль так званого прем’єр-міністра Криму Сергія Аксьонова та інших високопосадовців в організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців – членів екіпажу БУКа", – заявили в МЗС.

У міністерстві звертають увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм.

Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.

"Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 р.", - сказано у заяві.

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