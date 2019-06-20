МЗС: Слідству ще належить з’ясувати роль Аксьонова в організації катастрофи MH17
Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) доведеться з’ясувати роль так званого "прем’єр-міністра" анексованого Криму Сергія Аксьонова в організації катастрофи "Боїнга" рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
"Слідству доведеться з’ясувати роль так званого прем’єр-міністра Криму Сергія Аксьонова та інших високопосадовців в організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців – членів екіпажу БУКа", – заявили в МЗС.
У міністерстві звертають увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії, як держави, за грубе порушення низки міжнародно-правових норм.
Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.
"Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 р.", - сказано у заяві.
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Нагадаємо:
- Спільна слідча слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюванихв причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Аксьонова згадали в підсумкових даних розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом у 2014 році. За інформацією представників слідства, Аксьонов організовував військову підтримку представникам "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.
- Підозрюваних буде оголошено у міжнародний розшук.Також стало відомо, що слідчі не будуть просити Росію та Україну про екстрадицію підозрюваних. Слідчі заявили, що їхнє завдання - представити докази щодо підозрюваних, а вже суд Гааги буде вирішувати їхню долю.
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- Служба безпеки повідомила про підозру трьох громадян РФ і одного громадянина України в організації та пособництві теракту.