МИД: Следствию еще предстоит выяснить роль Аксенова в организации катастрофы MH17

Международной совместной следственной группе (JIT) предстоит выяснить роль так называемого "премьер-министра" аннексированного Крыма Сергея Аксенова в организации катастрофы "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Следствию предстоит выяснить роль так называемого премьер-министра Крыма Сергея Аксенова и других высокопоставленных должностных лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа Бука", - заявили в МИД.

В министестве обращают внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбития самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм.

Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

"Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 г.", - сказано в заявлении.

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Напомним: