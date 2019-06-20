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Меджліс готується до зустрічі з Зеленським, "алергії" нема – Джемілєв

Четвер, 20 червня 2019, 09:19
Меджліс готується до зустрічі з Зеленським, алергії нема – Джемілєв
krym.org

Кримські татари не налаштовані вороже до нової влади і готові допомагати, якщо команда Володимира Зеленського буде тримати курс на євроатлантичну інтеграцію.

Про це національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв сказав в ефірі Радіо "Крим.Реаліі", коментуючи відсутність кримських татар у списку президентської партії "Слуга народу".

"У нас якоїсь алергії до цієї партії немає", – заявив він.

"Говорячи про конструктивну опозицію, ми чітко сказали, що не будемо радіти провалам нового президента. Ми будемо намагатися допомогти тримати курс на євроатлантичну інтеграцію, щоб тема деокупації Криму була постійною. Якщо вони цього будуть суворо дотримуватися, то ми не опозиція, а союзники", – сказав Джемілєв.

Він також повідомив, що незабаром відбудеться зустріч представників Меджлісу з командою Зеленського, після якої ситуація стане "більш ясною".

"В оточенні Зеленського кілька різних груп. Деякі кажуть, що без кримських татар ніяк, а інші кажуть, що ми – противники, що нічого спільного не може бути" – зазначив Джемілєв.

"Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", – сказав він.

"У нас таке враження, що в новій команді не дуже обізнані, що таке Крим і (яка) важливість цієї тематики. Це можна судити за тими відповідями, які команда Зеленського дала в проміжку межу першим і другим туром виборів", – уточнив Джемілєв.

При цьому останні заяви Зеленського він вважає адекватними і нормальними.

"Я думаю, у нас буде дуже багато точок дотику", – додав духовний лідер кримських татар.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Мустафа Джемілєв ставив Володимиру Зеленському п'ять питань про анексований Крим, але конкретної відповіді щодо затвердження кримськотатарської автономії в Конституції України не отримав

"Українська правда" в Threads

Теми: Джемілєвкримські татариСлуга народуЗеленськийєвроінтеграція
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