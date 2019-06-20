Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меджлис готовится ко встрече с Зеленским, "аллергии" нет – Джемилев

Четверг, 20 июня 2019, 09:19
Меджлис готовится ко встрече с Зеленским, аллергии нет – Джемилев
krym.org

Крымские татары не настроены враждебно к новой власти и готовы помогать, если команда Владимира Зеленского будет держать курс на евроатлантическую интеграцию.

Об этом национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев сказал в эфире Радио "Крым.Реалии", комментируя отсутствие крымских татар в списке президентской партии "Слуга народа".

"У нас какой-то аллергии к этой партии нет", – заявил он.

"Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", – сказал Джемилев.

Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет "более ясной".

"В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть", – отметил Джемилев.

"Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над "і", – сказал он.

"У нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, что такое Крым и важность этой тематики. Это можно судить по тем ответам, которые команда Зеленского дала в промежутке межу первым и вторым туром выборов", – уточнил Джемилев.

При этом последние заявления Зеленского он считает адекватными и нормальными.

"Я думаю, у нас будет очень много точек соприкосновения", – добавил духовный лидер крымских татар.

Напомним, во время избирательной кампании Мустафа Джемилев задавал Владимиру Зеленскому пять вопросов об аннексированном Крыме, но конкретного ответа на счет утверждения крымскотатарской автономии в Конституции Украины не получил.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Джемилевкрымские татарыСлуга народаЗеленскийевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Джемилев
Активистов, вывезенных в Крым, удается спасать благодаря коррупции российских силовиков – Джемилев
Джемилев рассказал, какой вариант предлагала Турция для спасения бойцов с "Азовстали"
Суд оккупантов в Крыму "заключил в тюрьму" Джемилева на два года
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: