Волкер закликав Росію припинити брехню про MH17

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляє, що Росії треба припинити брехати про збиття пасажирського літака MH17 у 2014 році.

Про це він написав у Twitter.

"Настав час, щоб Росія припинила свою брехню щодо збиття MH17 і зупинила свою кампанію безсистемної дезінформації", - написав Волкер.

Він додав, що РФ мусить співпрацювати зі слідством.

"Росія повинна співпрацювати з розслідуванням і дотримуватися Резолюції Ради Безпеки ООН 2166 (2014) і забезпечити, щоб усі обвинувачені особи, які наразі перебувають у Росії, були засуджені", - підсумував спецпредставник США з питань України.

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