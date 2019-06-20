Волкер закликав Росію припинити брехню про MH17
Четвер, 20 червня 2019, 10:51
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляє, що Росії треба припинити брехати про збиття пасажирського літака MH17 у 2014 році.
Про це він написав у Twitter.
"Настав час, щоб Росія припинила свою брехню щодо збиття MH17 і зупинила свою кампанію безсистемної дезінформації", - написав Волкер.
Він додав, що РФ мусить співпрацювати зі слідством.
"Росія повинна співпрацювати з розслідуванням і дотримуватися Резолюції Ради Безпеки ООН 2166 (2014) і забезпечити, щоб усі обвинувачені особи, які наразі перебувають у Росії, були засуджені", - підсумував спецпредставник США з питань України.
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Нагадаємо:
- Спільна слідча слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу MH17.
- Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Вони були оголошені у міжнародний розшук.
- Справу планують передати в голландський суд до кінця року.
- Перше засідання суду відбудеться 9 березня 2020 року.
- США закликали РФ забезпечити, щоб всі обвинувачені в загибелі MH17 постали перед судом.
Українська правда