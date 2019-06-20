Волкер призвал Россию прекратить вранье об MH17

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что России нужно прекратить врать о сбивании пассажирского самолета MH17 в 2014 году.

Об этом он написал в Twitter.

"Пришло время, чтобы Россия прекратила свою ложь относительно сбивания MH17 и остановила свою кампанию бессистемной дезинформации", - написал Волкер.

Он добавил, что РФ должна сотрудничать со следствием.

"Россия должна сотрудничать с расследованием и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и, чтобы все обвиняемые лица, которые сейчас находятся в России, были осуждены", - подытожил спецпредставитель США по вопросам Украины.

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Напомним: