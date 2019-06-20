Філарет претендує на всі кошти і майно ліквідованої УПЦ КП
У постанові так званого собору "Української православної церкви Київського патріархату" йдеться, що патріархія залишає за собою всі кошти і майно ліквідованої церкви.
Про це йдеться в рішенні "собору" Філарета від 20 червня.
"УПЦ КП продовжує бути власником всіх коштів, всього майна (рухомого і нерухомого), придбаного за власні кошти, або переданого їй державними органами, або органами місцевого самоврядування, включаючи храми, монастирі, учбові заклади та інше. Всі банківські рахунки є рахунками Київської патріархії як юридичної особи", - йдеться в тексті постанови.
Також у ліквідованій церкві важають, що усі храми належать управлінню Київської патріархії, а церкви, які перейшли до ПЦУ можуть повернутися назад до УПЦ КП.
"До УПЦ КП продовжують належать всі єпархії, монастирі, духовні учбові заклади, братства, місії, які зареєстровані держорганами як релігійні організації УПЦ КП. До КП можуть належати і ті єпархіальні управління і релігійні громади, які переєстрували свої статути на ПЦУ, але бажають бути у складі УПЦ КП", - відзначили за підсумками так званого собору.
20 червня 2019 р.
Відзначимо, що на початок з'їзду на "соборі" 20 червня не було жодного українського архієрея. Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.
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Нагадаємо:
- Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
- За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
- Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
- На 20 червня він скликав "помісний собор", який має відновити існування УПЦ КП.
- У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
- 20 червня Філарет на власному так званому соборі "відновив УПЦ КП".
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