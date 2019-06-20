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Филарет претендует на все средства и имущество ликвидированной УПЦ КП

Четверг, 20 июня 2019, 14:25
Филарет претендует на все средства и имущество ликвидированной УПЦ КП

В постановлении так называемого собора "Украинской православной церкви Киевского патриархата" говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

Об этом говорится в решении "собора" Филарета от 20 июня.

"УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и др. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица", - говорится в тексте постановления.

Также в ликвидированной церкви полагают, что все храмы принадлежат управлению Киевской патриархии, а церкви, которые перешли к ПЦУ могут вернуться обратно в УПЦ КП.

"К УПЦ КП продолжают принадлежат все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, зарегистрированные госорганами как религиозные организации УПЦ КП. К КП могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные общины, которые перерегистрировали свои уставы на ПЦУ, но хотят быть в составе УПЦ КП", - отметили по итогам так называемого собора.

Отметим, что на начало съезда на "собор" 20 июня не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

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Напомним:

  • Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
  • По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
  • Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
  • На 20 июня он созвал "поместный собор", который должен восстановить существование УПЦ КП.
  • В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
  • 20 июня Филарет на собственном так называемом соборе "возобновил УПЦ КП".

Украинская правда

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Темы: ФиларетцерковьПравославная Церковь Украинытомос
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