Филарет претендует на все средства и имущество ликвидированной УПЦ КП

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Четверг, 20 июня 2019, 14:25

В постановлении так называемого собора "Украинской православной церкви Киевского патриархата" говорится, что епархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

Об этом говорится в решении "собора" Филарета от 20 июня.

"УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства, или переданного ей государственными органами, или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и др. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица", - говорится в тексте постановления.

Отметим, что на начало съезда на "собор" 20 июня не было ни одного украинского архиерея. Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета.

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Напомним:

  • Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
  • По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
  • Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
  • На 20 июня он созвал "поместный собор", который должен восстановить существование УПЦ КП.
  • В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Украинская правда

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Темы: Филарет церковь Православная Церковь Украины томос


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