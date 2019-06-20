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Голова КС звинуватила Ляшка у наклепі й тиску в питанні розпуску Ради

Четвер, 20 червня 2019, 15:31

Голова Конституційного Суду Наталя Шаптала заперечує, що мала приватні зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, і звинувачує депутата Олега Ляшка у тиску на суд.

Її заяву у відповідь на слова лідера Радикальної партії поширила прес-служба КС.

Напередодні Олег Ляшко в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив: "За моєю інформацією, голова Конституційного суду Наталя Шаптала мінімум двічі за останній час була в Адміністрації президента. Що вона робила на Банковій у той час, коли в КСУ оскаржується указ Зеленського?".

"Я стверджую, що сьогодні на суддів Конституційного суду чиниться шалений тиск, щоб приховати порушення Конституції Зеленським. І голова КСУ особисто бере в цьому участь", – додав він.

У відповідь Шаптала спростовує "наклепницькі твердження Ляшка" щодо відвідування нею Адміністрації президента та зустрічей із Володимиром Зеленським.

Вона заявила, що бачила Зеленського двічі – але це було на публіці: 20 травня голова КС приводила Зеленського до присяги президента у Верховній Раді, а 11 червня президент мав слово на відкритій частині засідання Великої палати Конституційного Суду з розгляду справи щодо конституційності розпуску парламенту.

"Заява народного депутата Ляшка носить маніпулятивний характер, не відповідає дійсності, спрямована на формування у суспільстві упередженої думку про Конституційний Суд зокрема, в контексті розгляду ним справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів", – заявила Шаптала.

"Такі заяви деяких невідповідальних політиків сприймаються як тиск на голову Конституційного Суду та Конституційний Суд України в цілому", – вважає вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСрозпуск РадиЛяшко Олег
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