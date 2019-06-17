Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський упевнений, що розпустив ВР законно

Понеділок, 17 червня 2019, 14:58
Зеленський упевнений, що розпустив ВР законно

Президент України Володимир Зеленський впевнений у законності указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту і не має наміру впливати на Конституційний суд під час розгляду його указу.

Про це 17 червня він заявив в коментарі журналістам в ході робочого візиту в Париж, пише Інтерфакс-Україна.

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", - заявив президент.

Коментуючи питання, як він буде реагувати, якщо КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський заявив: "Давайте дочекаємося рішення".

"Вони й так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд", - додав він.

Читайте також: 

Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд

ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу про позачергові вибори до ВР. 
  • 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.
  • Члени КС, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • Спікер ВР Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.
  • 18 червня Конституційний суд у закритому режимі продовжить розглядати подання нардепів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.  

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийрозпуск РадиКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
Усі новини...
Реклама: