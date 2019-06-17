Зеленський упевнений, що розпустив ВР законно

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Понеділок, 17 червня 2019, 14:58

Президент України Володимир Зеленський впевнений у законності указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту і не має наміру впливати на Конституційний суд під час розгляду його указу.

Про це 17 червня він заявив в коментарі журналістам в ході робочого візиту в Париж, пише Інтерфакс-Україна.

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", - заявив президент.

Коментуючи питання, як він буде реагувати, якщо КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський заявив: "Давайте дочекаємося рішення".

"Вони й так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд", - додав він.

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу про позачергові вибори до ВР. 
  • 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.
  • Члени КС, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • Спікер ВР Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.
  • 18 червня Конституційний суд у закритому режимі продовжить розглядати подання нардепів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.  

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Теми: Зеленський розпуск Ради КС


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