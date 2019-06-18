КС продовжить думати про розпуск Ради у закритому режимі
18 червня Конституційний Суд продовжить розгляд справи за поданням 62 народних депутатів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів".
Такий пункт є у порядку денному КС.
У вівторок на 10:00 призначена закрита частина пленарного засідання.
11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.
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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду
Нагадаємо:
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
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