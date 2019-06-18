КС продовжить думати про розпуск Ради у закритому режимі

18 червня Конституційний Суд продовжить розгляд справи за поданням 62 народних депутатів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів".

Такий пункт є у порядку денному КС.

У вівторок на 10:00 призначена закрита частина пленарного засідання.

11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.

Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд

ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо: