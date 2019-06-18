КС продовжить думати про розпуск Ради у закритому режимі

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Вівторок, 18 червня 2019, 10:09

18 червня Конституційний Суд продовжить розгляд справи за поданням 62 народних депутатів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів".

Такий пункт є у порядку денному КС.

У вівторок на 10:00 призначена закрита частина пленарного засідання. 

11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.

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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

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Теми: розпуск Ради КС


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