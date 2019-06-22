Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам

Станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1380 кандидатів у народні депутати України та 1313 кандидатів, включених до виборчих списків 10 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це у суботу повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.

Серед кандидатів в одномандатних округах зареєстровано 1155 осіб, які балотуються у порядку самовисування та 225, висунутих політичними партіями.

"Комісія відмовила у реєстрації кандидатів у нардепи, включених до виборчого списку "Комуністичної партії України", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - повідомили у ЦВК.

Також відмовлено у реєстрації 17 кандидатів у народні депутати, висунутих в порядку самовисування в ОВО, йдеться у повідомленні.

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