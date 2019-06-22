Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1380 кандидатів у народні депутати України та 1313 кандидатів, включених до виборчих списків 10 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Про це у суботу повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.
Серед кандидатів в одномандатних округах зареєстровано 1155 осіб, які балотуються у порядку самовисування та 225, висунутих політичними партіями.
"Комісія відмовила у реєстрації кандидатів у нардепи, включених до виборчого списку "Комуністичної партії України", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - повідомили у ЦВК.
Також відмовлено у реєстрації 17 кандидатів у народні депутати, висунутих в порядку самовисування в ОВО, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,
- Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.
- В останній день подання документів для реєстрації кандидатами у нардепи ЦВК отримала пакети документів від 1200 потенційних кандидатів-мажоритарників.
- Повний список кандидатів у депутати буде оприлюднено 25 червня.
- 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.
- Народні депутати внесли до Конституційного суду подання щодо конституційності указу про позачергові вибори до ВР.
- На відкритій частині засідання члени КС звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
- 20 червня Конституційний суд визнав конституційним указ про розпуск ВР VIII скликання та призначення дострокових парламентських виборів.