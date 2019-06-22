Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам

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Субота, 22 червня 2019, 21:08

Станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1380 кандидатів у народні депутати України та 1313 кандидатів, включених до виборчих списків 10 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 

Про це у суботу повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії. 

Серед кандидатів в одномандатних округах зареєстровано 1155 осіб, які балотуються у порядку самовисування та 225, висунутих політичними партіями. 

"Комісія відмовила у реєстрації кандидатів у нардепи, включених до виборчого списку "Комуністичної партії України", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - повідомили у ЦВК. 

Також відмовлено у реєстрації 17 кандидатів у народні депутати, висунутих в порядку самовисування в ОВО, йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 

  • Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року. 
  • В останній день подання документів для реєстрації кандидатами у нардепи ЦВК отримала пакети документів від 1200 потенційних кандидатів-мажоритарників. 
  • Повний список кандидатів у депутати буде оприлюднено 25 червня.  
  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.
  • Народні депутати внесли до Конституційного суду подання щодо конституційності указу про позачергові вибори до ВР.
  • На відкритій частині засідання члени КС звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • 20 червня Конституційний суд визнав конституційним указ про розпуск ВР VIII скликання та призначення дострокових парламентських виборів. 

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада ЦВК розпуск Ради


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