Глава КС обвинила Ляшко в клевете и давлении в вопросе роспуска Рады

Глава Конституционного Суда Наталья Шаптала отрицает, что имела частные встречи с президентом Владимиром Зеленским, и обвиняет депутата Олега Ляшко в давлении на суд.

Ее заявление в ответ на слова лидера Радикальной партии распространила пресс-служба КС.

Накануне Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" заявил: "По моей информации, глава Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента. Что она делала на Банковой в то время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского?".

"Я утверждаю, что сегодня на судей Конституционного суда оказывается огромное давление, чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским. И глава КСУ лично принимает в этом участие", – добавил он.

В ответ Шаптала опровергает "клеветнические утверждения Ляшко" о посещении ею Администрации президента и встречах с Владимиром Зеленским.

Она заявила, что видела Зеленского дважды – но это было на публике: 20 мая глава КС приводила Зеленского к присяге президента в Верховной Раде, а 11 июня президент имел слово на открытой части заседания Палаты Конституционного Суда по рассмотрению дела о конституционности роспуска парламента.

"Заявление народного депутата Ляшко носит манипулятивный характер, не соответствует действительности, направлено на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном Суде, в частности, в контексте рассмотрения им дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов", – заявила Шаптала.

"Такие заявления некоторых неответственных политиков воспринимаются как давление на главу Конституционного Суда и Конституционный Суд Украины в целом", – считает она.