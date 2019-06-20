Скандал із Жуковим у Харкові: за справу взялася поліція
Національна поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міської ради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.
Згідно з повідомленням, депутат міськради, чиє ім’я правоохоронці не називають, 19 червня звернувся до поліції з проханням перевірити рішення міськради на наявність ознак кримінального правопорушення.
На думку депутата, дії чиновників можуть трактуватися як "поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів"
Також повідомляється, що розпочалося досудове розслідування за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
При цьому в прес-службі "Національного корпусу" відзначають, що 20 червня депутат ВО "Свобода" Андрій Білецький подав позов до Харківського окружного адміністративного суду.
"Визнати незаконною відповідну постанову ХМР та скасувати акт органу місцевого самоврядування", - озвучили вимогу депутата представники "Нацкорпусу".
Нагадаємо:
- Проспект маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
- 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я Жукова.
- Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
- 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.