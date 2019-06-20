Скандал із Жуковим у Харкові: за справу взялася поліція

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Четвер, 20 червня 2019, 17:31

Національна поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міської ради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Згідно з повідомленням, депутат міськради, чиє ім’я правоохоронці не називають, 19 червня звернувся до поліції з проханням перевірити рішення міськради на наявність ознак кримінального правопорушення.

На думку депутата, дії чиновників можуть трактуватися як "поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів"

Також повідомляється, що розпочалося досудове розслідування за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

При цьому в прес-службі "Національного корпусу" відзначають, що 20 червня депутат ВО "Свобода" Андрій Білецький подав позов до Харківського окружного адміністративного суду.

"Визнати незаконною відповідну постанову ХМР та скасувати акт органу місцевого самоврядування", - озвучили вимогу депутата представники "Нацкорпусу".

Нагадаємо:

  • Проспект маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.

Українська правда

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Теми: Харків поліція декомунізація


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