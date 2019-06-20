Скандал с Жуковым в Харькове: за дело взялась полиция
Национальная полиция Харьковской области открыла уголовное производство по решению депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Согласно сообщению, депутат горсовета, чье имя правоохранители не называют, 19 июня обратился в полицию с просьбой проверить решение горсовета на наличие признаков уголовного преступления.
По мнению депутата, действия чиновников могут проходить как "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
Также сообщается, что началось досудебное расследование по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Напомним:
- Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
- 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
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