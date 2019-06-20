Ректор приїхав в КНУ, підписав наказ: Портнова в університеті не буде

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Четвер, 20 червня 2019, 22:48

Ректор КНУ Леонід Губерський таки приїхав в Київський національний університет ім. Шевченка на вимогу студентів.

Про це стало відомо зі сторінки депутатки "Народного фронту" Вікторії Сюмар у Facebook.

Губерський розірвав угоду з Портновим, підписавши відповідне рішення.

При цьому сам Портнов спокійно поставився до свого відсторонення від викладацької діяльності в університеті.

"Скасували наказ про моє призначення в університет. Спокійно приймаю це рішення і продовжую займатися Порошенком", - відзначив одіозний політик.

 

Нагадаємо:

  • 20 червня о 18:30 студенти розпочали акцію біля червоного корпусу університету Шевченка. Згодом вони влаштували сидячий протест під кабінетом ректора і, коли дізналися що той не приїде, вирішили ночувати в стінах університету.
  • Раніше через повернення Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету висунули дві вимоги: скасування наказу про працевлаштування Портнова та публічне вибачення від ректора КНУ Леоніда Губерського за призначення Портнова.
  • Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ 19 червня.

Українська правда

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Теми: Портнов студенти


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