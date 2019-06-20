Ректор приїхав в КНУ, підписав наказ: Портнова в університеті не буде

Ректор КНУ Леонід Губерський таки приїхав в Київський національний університет ім. Шевченка на вимогу студентів.

Про це стало відомо зі сторінки депутатки "Народного фронту" Вікторії Сюмар у Facebook.

Губерський розірвав угоду з Портновим, підписавши відповідне рішення.

При цьому сам Портнов спокійно поставився до свого відсторонення від викладацької діяльності в університеті.

"Скасували наказ про моє призначення в університет. Спокійно приймаю це рішення і продовжую займатися Порошенком", - відзначив одіозний політик.

Нагадаємо: