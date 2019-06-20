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Ректор приехал в КНУ, подписал приказ: Портнова в университете не будет

Четверг, 20 июня 2019, 22:48
Ректор приехал в КНУ, подписал приказ: Портнова в университете не будет

Ректор КНУ Леонид Губерский таки приехал в Киевский национальный университет им. Шевченко по требованию студентов.

Об этом стало известно со страницы депутата "Народного фронта" Виктории Сюмар в Facebook.

Губерский разорвал соглашение с Портновым, подписав соответствующее решение.

Впрочем сам Портнов спокойно отнесся к отстранению от преподавательской деятельности в университете.

"Отменили приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - отметил одиозный политик.

 

Напомним:

  • 20 июня в 18:30 студенты начали протест возле красного корпуса университета Шевченко. Впоследствии они устроили сидячий протест под кабинетом ректора и, когда узнали что он не приедет, решили ночевать в стенах университета.
  • Ранее из-за возвращения Портнова к преподаванию в КНУ студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники университета выдвинули два требования: отмену приказа о трудоустройстве и публичное извинение от ректора КНУ Леонида Губерского за назначение Портнова.
  • Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ 19 июня.
  • После побега Януковича Портнов покинул Украину и пять лет находился за границей.

Украинская правда
Темы: Портновстуденты
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