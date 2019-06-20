Ректор приехал в КНУ, подписал приказ: Портнова в университете не будет

Ректор КНУ Леонид Губерский таки приехал в Киевский национальный университет им. Шевченко по требованию студентов.

Об этом стало известно со страницы депутата "Народного фронта" Виктории Сюмар в Facebook.

Губерский разорвал соглашение с Портновым, подписав соответствующее решение.

Впрочем сам Портнов спокойно отнесся к отстранению от преподавательской деятельности в университете.

"Отменили приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - отметил одиозный политик.

Напомним: