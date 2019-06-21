НСЖУ: Убивство Комарова – це злочин проти всіх журналістів

Черкащанин Вадим Комаров став другим у Європі журналістом, який загинув від початку 2019 року через свою професійну діяльність.

Про це йшлося під час прес-конференції, організованої Національною спілкою журналістів України 21 червня.

​Голова НСЖУ Сергій Томіленко констатував, що на сьогодні ситуація із фізичною безпекою журналістів в Україні надзвичайно трагічна. "Індекс фізичної безпеки журналістів", який НСЖУ проводить спільно з партнерами, щороку фіксує не менше 80 нападів на працівників ЗМІ.

"На жаль, на противагу немає успішних справ розслідування таких злочинів, що дає нам право говорити про системну безкарність", – каже Томіленко.

За його словами, на сьогодні правоохоронці не готові до відкритого діалогу.

Убивство Комарова голова НСЖУ назвав "злочином проти всіх журналістів загалом".

Томіленко закликав колег до солідарності, щоб теми захисту журналістів та злочинів проти працівників ЗМІ активно висвітлювалися.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва нагадала про інші резонансні не розкриті правоохоронцями вбивства журналістів.

"Минуло майже 3 роки, але обставини смерті Павла Шеремета нам і досі не зрозумілі. Офіційне слідство має щонайменше 5 версій, але відповіді на питання, хто вбив Павла, не має. Так само ми не знаємо, хто був замовником убивства Георгія Гонгадзе", – зазначила вона.

Мусаєва закликала черкаських журналістів створити ініціативу та докласти максимум зусиль, аби вбивство Вадима Комарова не лишилося не розкритим.

"Адже, якщо ми не будемо знати відповіді на такі питання, ця безкарність буде повторюватися й надалі", – наголосила вона.

Водночас медіа-юрист, секретар НСЖУ Валерій Макеєв висловив підозру, що це вбивство може залишитися не розкритим:

"Учора констатуємо вбивство журналіста – і лише вчора з’являється фоторобот. Якщо він уже є, то має бути доступним для громадськості, одразу, коли з’являється. Слідство має надавати доступ до певних речей, коли мова йде про настільки резонансний злочин. Знову ж "під дату" з’являється потужне керівництво, яке очолює слідчу групу. Але чому це не було зроблено одразу після нападу?.. Шанс, що ця справа буде доведена до кінця мізерно малий", висловив думку Макеєв.

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