НСЖУ: Убийство Комарова – преступление против всех журналистов

Черкащанин Вадим Комаров стал вторым в Европе журналистом, погибшим с начала 2019 года из-за своей профессиональной деятельности.

Об этом шла речь во время пресс-конференции, организованной Национальным союзом журналистов Украины 21 июня.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко констатировал, что на данный момент ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагична. "Индекс физической безопасности журналистов", который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на работников СМИ.

"К сожалению, в противовес нет успешных дел расследования таких преступлений, что дает нам право говорить о системной безнаказанности", - говорит Томиленко.

По его словам, на сегодня правоохранители не готовы к открытому диалогу.

Убийство Комарова председатель НСЖУ назвал "преступлением против всех журналистов в целом".

Томиленко призвал коллег к солидарности, чтобы темы защиты журналистов и преступлений против работников СМИ активно освещались.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева напомнила о других резонансных не раскрытых правоохранителями убийствах журналистов.

"Прошло почти 3 года, но обстоятельства смерти Павла Шеремета нам до сих пор не ясны. У официального следствия не менее 5 версий, но ответа на вопрос, кто убил Павла, нет. Так же мы не знаем, кто был заказчиком убийства Георгия Гонгадзе", – отметила она.

Мусаева призвала черкасских журналистов создать инициативу и приложить максимум усилий, чтобы убийство Вадима Комарова не оставалось не раскрытым.

"Ведь, если мы не будем знать ответы на такие вопросы, эта безнаказанность будет повторяться и в дальнейшем", - отметила она.

В то же время медиа-юрист, секретарь НСЖУ Валерий Макеев высказал подозрение, что это убийство может остаться не раскрытым:

"Вчера констатируем убийство журналиста - и только вчера появляется фоторобот. Если он уже есть, то должен быть доступным для общественности, сразу, когда появляется. Следствие должно предоставлять доступ к определенным вещам, когда речь идет о столь резонансном преступлении. Опять же "под дату" появляется усиленное руководство, которое возглавляет следственную группу. Но почему это не было сделано сразу после нападения?.. Шанс, что это дело будет доведено до конца ничтожно мал", – считает Макеев.

Напомним: