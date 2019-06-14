Нова соціологія: лідер зміцнив позицію, бар’єр долає Смешко

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П'ятниця, 14 червня 2019, 11:21
ФОТО: АПУ

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то партію "Слуга народу" підтримали 51,3% громадян, подолала би бар’єр у 5% і партія екс-очільника СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь".

Про це свідчать дані спільного опитування центру "Социс" та Комітету виборців України від 29 травня по 6 червня.

Зокрема, 51,3% тих, хто визначився і буде голосувати, заявили, що підтримали б на виборах до Верховної Ради пропрезидентську партію "Слуга народу".

 

На другому місці з 9,5% нещодавно перейменована партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність".

На третьому, з різницею в 0,3%, – "Опозиційна платформа – За життя" (9,2%).

Також долає прохідний бар’єр ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко  (8,7%) та "Сила і честь" (5%).

На межі і партія співака Святослава Вакарчука "Голос" (4,9%).

Інші партії, з урахуванням похибки, у Раду не проходять.

Відзначимо, що 17% респондентів ще не визначилися за кого будуть голосувати або ж зовсім не підуть на парламентські вибори.

Опитування проводилося з 29 травня по 6 червня 2019 року методом інтерв’ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Загалом було опитано 4000 респондентів віком від 18 років.

Статистична похибка дослідження не перевищує +/-1,6%.

"Социс" курує політтехнолог екс-президента Ігор Гринів. Зокрема, 51% акцій "Социса" належить компанії "Середньоєвропейська агенція", засновниками якої є діти Гриніва – Роман-Данило Гринів та Марія Процюк.

Нагадаємо: 

  • За даними попередніх опитувань КМІС у Раду проходять п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
  • Попереднє опитування "Соціального моніторингу" і Українського інституту соцдосліджень ім.Яременко свідчить про те, що у Раду можуть пройти "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Ще три партії, з урахуванням похибки, також мали шанси потрапити до парламенту.
  • Вибори народних депутатів заплановані на 21 липня.

Українська правда

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Теми: соціологія Верховна Рада вибори Смешко опитування


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