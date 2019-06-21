Зеленський відповів на петицію: не може звільнити Авакова

Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не в його компетенції.

Про це йдеться у відповіді на петицію, розміщену на сайті глави держави 2 червня 2019 року.

"Звільнення з посади міністра внутрішніх справ згідно з Конституцією здійснюється за поданням прем’єр-міністра та належить до повноважень Верховної Ради", - зазначив президент.

Також Зеленський уточнив, що за законом про Кабмін, міністр може бути звільнений з посади Верховною Радою шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою про відставку, за поданням прем’єра та за власною ініціативою.

"Аналіз чинного законодавства свідчить, що відсторонення від посади та/або звільнення з посад службових осіб президентом можливе стосовно тих осіб, які призначаються президентом", - йдеться у відповіді на петицію.

Нагадаємо:

2 червня на сайті президента була зареєстрована петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільнення з посади міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова", яка до 10 червня набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу з наразі невідомої зброї загинула 5-річна дитина. У злочині підозрюються двоє поліцейських.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіціі Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову. Чиновники принесли свої співчуття і запевнили, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати на похоровання загиблого хлопчика.

5 червня Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку.



