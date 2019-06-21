Зеленський відповів на петицію: не може звільнити Авакова
Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не в його компетенції.
Про це йдеться у відповіді на петицію, розміщену на сайті глави держави 2 червня 2019 року.
"Звільнення з посади міністра внутрішніх справ згідно з Конституцією здійснюється за поданням прем’єр-міністра та належить до повноважень Верховної Ради", - зазначив президент.
Також Зеленський уточнив, що за законом про Кабмін, міністр може бути звільнений з посади Верховною Радою шляхом прийняття його відставки за поданою ним заявою про відставку, за поданням прем’єра та за власною ініціативою.
"Аналіз чинного законодавства свідчить, що відсторонення від посади та/або звільнення з посад службових осіб президентом можливе стосовно тих осіб, які призначаються президентом", - йдеться у відповіді на петицію.
Нагадаємо:
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