Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова

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Пятница, 21 июня 2019, 16:41

Президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова не в его компетенции.

Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019.

"Увольнение с должности министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной Рады", - отметил президент.

Также Зеленский уточнил, что по закону о Кабмине, министр может быть уволен Верховной Радой путем принятия его отставки по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом", - говорится в ответе на петицию.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Аваков петиция


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