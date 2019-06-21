Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова
Президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова не в его компетенции.
Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019.
"Увольнение с должности министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной Рады", - отметил президент.
Также Зеленский уточнил, что по закону о Кабмине, министр может быть уволен Верховной Радой путем принятия его отставки по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.
"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом", - говорится в ответе на петицию.
Напомним:
- 2 июня на сайте президента была зарегистрирована петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова", которая до 10 июня набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.
- 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову. Чиновники принесли свои соболезнования и заверили, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.
- 5 июня Аваков заявил, что не намерен подавать в отставку.