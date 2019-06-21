Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова
Президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова не в его компетенции.
Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019.
"Увольнение с должности министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной Рады", - отметил президент.
Также Зеленский уточнил, что по закону о Кабмине, министр может быть уволен Верховной Радой путем принятия его отставки по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.
"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом", - говорится в ответе на петицию.
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