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Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова

Пятница, 21 июня 2019, 16:41
Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова

Президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова не в его компетенции.

Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019.

"Увольнение с должности министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной Рады", - отметил президент.

Также Зеленский уточнил, что по закону о Кабмине, министр может быть уволен Верховной Радой путем принятия его отставки по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом", - говорится в ответе на петицию.

Напомним:

  • 2 июня на сайте президента была зарегистрирована петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова", которая до 10 июня набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.  
  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
  • Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.
  • 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову. Чиновники принесли свои соболезнования и заверили, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.
  • 5 июня Аваков заявил, что не намерен подавать в отставку.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАваковпетиция
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