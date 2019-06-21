Поліція застерегла Прайд: жодних прапорів РФ і закликів до миру з агресором

Правоохоронці попередили учасників КиївПрайду про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру з російським агресором.

Про це сказав 21 червня під час наради в Головному управлінні Національної поліції очільник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує пре-служба МВС.

Крищенко підкреслив, що оперативна ситуація може змінюватися дуже швидко, тому командири на місцях повинні будуть оперативно реагувати на будь-які виклики, а також не допустити використання учасниками маршу забороненої в Україні символіки.

"Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети чи речовини, які можуть забруднити людей. Крім того, ми попередили учасників маршу про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру з Росією. Це недопустимо", - сказав начальник столичної поліції.

Він попередив, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ, будуть встановлені пропускні пункти з металевими рамками.

"Для недопущення і попередження скоєння ймовірних злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Буде встановлено достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід громадянам та представникам ЗМІ", – запевнив Крищенко.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що позиція правоохоронних органів лишається незмінною – на першому місці безпека громадян, тому в місті буде посилено заходи безпеки.

"Звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь", - наголосив Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що під час маршу будуть працювати підрозділи поліції діалогу з усієї України.

Також він заявив, що правоохоронці готові комунікувати як із організаторами, так і з опонентами маршу.

Нагадаємо: