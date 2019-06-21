Полиция предупредила Прайд: флаги РФ и призывы к миру с агрессором недопустимы

Правоохранители предупредили участников КиевПрайд о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с российским агрессором.

Об этом сказал 21 июня во время совещания в Главном управлении Национальной полиции глава полиции Киева Андрей Крищенко, информирует пресс-служба МВД.

Крищенко подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

"Это очень динамичный запад и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время ходы национальной символики РФ или призывов к миру с Россией. Это недопустимо", - сказал начальник столичной полиции.

Он предупредил, что на территорию, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Чтобы предупредить и недопустить совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - заверил Крищенко.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что позиция правоохранительных органов остается неизменной - на первом месте безопасность граждан, поэтому в городе будут усилены меры безопасности.

"Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - отметил Яровой.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

Также он заявил, что правоохранители готовы коммуницировать как с организаторами, так и с оппонентами марша.

Напомним: