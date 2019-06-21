Полиция предупредила Прайд: флаги РФ и призывы к миру с агрессором недопустимы

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Пятница, 21 июня 2019, 18:53

Правоохранители предупредили участников КиевПрайд о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с российским агрессором.

Об этом сказал 21 июня во время совещания в Главном управлении Национальной полиции глава полиции Киева Андрей Крищенко, информирует пресс-служба МВД.

Крищенко подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

"Это очень динамичный запад и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время ходы национальной символики РФ или призывов к миру с Россией. Это недопустимо", - сказал начальник столичной полиции.

 

Он предупредил, что на территорию, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Чтобы предупредить и недопустить совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - заверил Крищенко.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что позиция правоохранительных органов остается неизменной - на первом месте безопасность граждан, поэтому в городе будут усилены меры безопасности.

"Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - отметил Яровой.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

Также он заявил, что правоохранители готовы коммуницировать как с организаторами, так и с оппонентами марша.

Напомним:

  • С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
  • Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
  • В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
  • С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.

Украинская правда

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Темы: Киев полиция


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